Overwatch 2 x McDonald's, collaborazione annunciata su Twitter con un teaser

Un tweet pubblicato dalla divisione australiana della catena di fast food McDonald's ha preannunciato l'arrivo di una collaborazione con Overwatch 2, lo sparatutto multiplayer di Blizzard che ha aperto i server la scorsa settimana.

Come potrete vedere nel post qui sotto, il tweet include una foto del logo del gioco e la frase "Coming Soon" segno che questa collaborazione potrebbe iniziare nel giro di poche settimane.

Cosa possiamo aspettarci? Per quanto l'idea di trovare delle repliche in miniatura di Reinhardt, Winston, Wrecking Ball e compagni negli Happy Meal farebbe gola agli appassionati, è più plausibile che i giocatori riceveranno dei codici per sbloccare skin e altri oggetti di personalizzazione degli eroi del gioco acquistando i prodotti McDonald's, come hamburger, bibite, patatine e così via.

A suggerirlo la presenza nella Galliera Eroi di Overwatch 2 di vari oggetti di personalizzazione attualmente bloccati e che stando alla descrizione si potranno ottenere tramite una "promozione regionale", come quelle nelle immagini qui sotto. Inoltre, stando alcune segnalazioni il titolo Blizzard viene menzionato da alcuni terminali di vendita della catena.

Detto questo, la collaborazione ha già stimolato la fantasia e l'ilarità dei fan, che in poco tempo se sono usciti fuori con alcuni simpatici meme. In particolare uno presenta il fittizio "Big MaK", un nuovo tank a tema McDonald's. Sarà lui il nuovo personaggio di Overwatch 2 suggerito dal game director per la Stagione 2?

Rimanendo in tema, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che confronta le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC di Overwatch 2.