2K conferma che i dati degli utenti sono stati rubati da un hacking, alcuni sono in vendita

A fine settembre, vi è stato un attacco hacker che ha colpito varie compagnie videoludiche. La più nota è stato Rockstar Games e GTA 6, ma anche 2K ha subito un attacco e ora conferma che alcuni dati degli utenti sono stati rubati e sono stati messi in vendita.

Precisamente, 2K ha contattato gli utenti che sono stati colpiti da questo attacco e gli ha fatto sapere che informazioni come l'indirizzo email, il gamertag e i dettagli della console sono stati rubati e che sono ora in vendita online.

2K afferma in ogni caso che "non ci sono indicazioni che qualsiasi tipo di informazione finanziaria o password contenuti nel nostro sistema siano stati compromessi". Non ci si deve quindi preoccupare di perdere l'account e vedere il proprio conto svuotato, ma in ogni caso non è positivo che il sistema di 2K sia stato violato e che alcuni dati siano stati carpiti. Il consiglio è di cambiare password e attivare l'autenticazione a fattori multipli per maggiore sicurezza.

Giochi e logo di 2K

L'hacking è passato attraverso il portale di supporto clienti di 2K che è stato messo offline per sicurezza e, a detta della compagnia, è ora di nuovo online in tutta sicurezza.

Per quanto riguarda GTA 6, ricordiamo che si è trattato di "un incubo per Rockstar Games", secondo quanto svelato da Jason Schreier.