GTA 6: Jason Schreier di Bloomberg conferma che i leak sono veri, "è un incubo per Rockstar Games"

L'argomento del giorno è solo uno: GTA 6. La prossima avventura di Rockstar Games è stata al centro di un immenso leak. Come sempre, però, come sapere se il leak è credibile? Gli sviluppatori non confermeranno di certo, ma per fortuna a pensarci è il sempre ben informato Jason Schreier di Bloomberg, il quale afferma che i leak sono veri e che per Rockstar Games tutto questo è un incubo.

Le affermazioni di Jason Schreier sono state condivise tramite Twitter, dove il giornalista di Bloomberg ha scritto: "Non che ci fossero grandi dubbi, ma ho ottenuto una conferma da alcune fonti di Rockstar che l'immenso leak di GTA 6 di questo fine settimana è effettivamente vero."

Continua: "I video provengono da una fase di sviluppo iniziale e mostrano contenuti incompleti, ovviamente. Si tratta di uno dei più grandi leak della storia dei videogiochi e un incubo per Rockstar Games".

Dal punto di vista di Rockstar Games la situazione è grave per tantissimi motivi. Prima di tutto, mette in luce una falla nel sistema di sicurezza della compagnia, visto che una persona è riuscita ad accedere a contenuti che sarebbero dovuti rimanere segreti. Inoltre, pare che l'hacker abbia ottenuto anche il codice di GTA 6 e non solo dei video.

A tutto questo si somma poi il fatto che il gioco non era mai stato mostrato prima e, in ambito videoludico, le primissime presentazioni sono di vitale importanza per dare agli acquirenti una precisa impressione sul gioco. GTA 6 è ancora lontano, inoltre, quindi Rockstar Games aveva certamente piani a lungo termine per creare "hype" attorno al videogioco: che gli utenti vedano tali contenuti ora è problematico per la compagnia.

Vedremo se Rockstar Games deciderà di rilasciare una dichiarazione ufficiale riguardo a questi leak di GTA 6 o se preferirà far finta di nulla e aspettare semplicemente che si calmino le acque.

Vi lasciamo infine alla nostra notizia che include tutti e 90 i video leak di GTA 6.