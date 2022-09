Yakuza diventa Like a Dragon: RGG Studio dà una motivazione ufficiale

Il boss di RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, ha spiegato ufficialmente le ragioni del cambio di nome della serie "Yakuza" in "Like A Dragon". In breve, si tratta di una scelta legata alla storia del gioco.

Yokoyama ha confermato che RGG non utilizzerà più Yakuza nei titoli della serie e ha rivelato che il cambiamento - come sicuramente i giocatori avranno già intuito - era iniziato già con Yakuza: Like A Dragon. Le informazione sono state condivise con IGN USA al Tokyo Game Show 2022.

Yokoyama ha detto: "[Il titolo di Yakuza 7] era Yakuza: Like A Dragon, poiché abbiamo pensato che se avessimo pubblicato questo gioco all'improvviso senza 'Yakuza' nel nome, la gente si sarebbe chiesta: 'Cos'è questo gioco? Cosa sta succedendo?'. La risposta al nome Like A Dragon è stata piuttosto buona, quindi ci ha dato la fiducia necessaria per eliminare Yakuza e proseguire direttamente con Like A Dragon. Anche dal punto di vista della storia, stiamo parlando della malavita, ma non della Yakuza. Quindi ha senso non includerli nel nome. Se portassimo avanti tale struttura, il gioco si chiamerebbe Yakuza: Ishin! [Ma] non è Yakuza: Ishin! Non si tratta di questo. Quindi Like A Dragon: Ishin! ha più senso".

Kyryu in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

In parole povere, la saga non è più legata direttamente alla Yakuza e il cambio di nome è la cosa migliore per essere coerenti con la trama. RGG Studio dà massima importanza alla narrazione della serie e ha infatti affermato che anche il gameplay è condizionato dalla trama: Like a Dragon potrebbe anche diventare un party game se servisse a sostenere la narrazione.

Infine, facciamo il punto dei giochi in arrivo: Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Like a Dragon Ishin e Like A Dragon 8.

Il primo è incentrato su Kiryu e si basa sugli eventi che hanno avuto luogo dopo Yakuza 6: The Song of Life. Il secondo è il remake di uno spin-off mai arrivato prima in occidente che ci porta nel 1860. Il terzo prosegue le vicende di Yakuza: Like A Dragon (2020) e vede protagonisti sia Kiryu che Ichiban Kasuga. Sia Like A Dragon: Ishin e Like A Dragon Gaiden usciranno nel 2023, mentre Like A Dragon 8 sarà pubblicato nel 2024.