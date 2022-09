Le notizie più importanti della settimana dal 12 al 18 settembre

Al di là di questo, è stata una settimana all'insegna degli eventi, dallo State of Play al Nintendo Direct, con il Tokyo Game Show 2022 sullo sfondo è tanti annunci davvero entusiasmanti: la data di uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i dettagli su Assassin's Creed Infinity, la durata di Assassin's Creed Mirage e gli ultimi, immancabili sviluppi sullo scontro fra Sony e Microsoft.

Quali sono state le notizie più importanti della settimana che sta per concludersi? Il nostro recap parte inevitabilmente da poche ore fa, quando abbiamo saputo del clamoroso leak di GTA 6 che, ne siamo sicuri, farà parecchio discutere e potrebbe portare a qualche grosso cambiamento nel modo in cui i team di sviluppo gestiscono determinate fasi della lavorazione per evitare fughe di notizie e di materiali come appunto sta accadendo.

Si parla addirittura di oltre novanta filmati , molto probabilmente tratti da una versione alpha del prossimo capitolo della serie Rockstar Games, e molti già ipotizzano un possibile terremoto fra gli uffici dell'azienda, visto che episodi del genere non dovrebbero assolutamente verificarsi e anzi parliamo di uno degli studi più rigidi e attenti alla sicurezza. Ebbene, non è bastato.

Quella che sta per concludersi è stata la settimana del Tokyo Game Show, ma anche la settimana dell'ultimo State of Play, annunciato a sorpresa da Sony a poche ore dalla trasmissione e caratterizzato dalla presenza di diversi trailer, incluso quello sulla storia di God of War Ragnarok , davvero spettacolare e in grado di aumentare ulteriormente l'entusiasmo nei confronti del gioco.

The Legend of Zelda: Tears of the Kindom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link impugna una spada magica

Finalmente ci siamo: nel corso dell'ultimo Nintendo Direct è arrivato l'annuncio ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con data di uscita e trailer: sarà questo il nome del sequel di Breath of the Wild, che farà il proprio debutto nei negozi il 12 maggio 2023 e promette dannatamente bene, a giudicare dalle sequenze del nuovo video.

Come da aspettative, pare che gran parte dell'avventura vedrà Link muoversi fra le nuvole, nel cielo sopra Hyrule, con la possibilità di accedere a scenari inediti e affrontare nuove insidie, a cui il giovane eroe potrà far fronte sfruttando affascinanti abilità. Volete saperne di più? Ecco il nostro speciale con tutte le novità di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dal Nintendo Direct.