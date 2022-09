GTA 6, clamoroso leak rivela video di gameplay e immagini del gioco

GTA 6 sembra essere stato vittima di un clamoroso leak che ha rivelato numerosi video di gameplay e immagini del nuovo, atteso capitolo della serie targata Rockstar Games.

Definito da Take-Two un benchmark per la serie, per l'industria e per l'intrattenimento tutto, GTA 6 si mostra in queste ore con materiali che sembrano tratti da una build ovviamente non definitiva, probabilmente un'alpha, che potrebbero provenire dai dipartimenti di controllo qualità, interni o esterni all'azienda.

La fonte del leak parla di qualcosa come novanta video catturati da sessioni di testing del gioco, con ulteriori asset che potrebbero spuntare nelle prossime ore o nei prossimi giorni, in quello che si configura come una fuga di dati senza precedenti.

Immaginiamo che Take-Two si attiverà immediatamente per cercare di fermare in qualche modo il leak, dunque questi post e questi video avranno vita breve e verranno bloccati sulle rispettive piattaforme, ma le dimensioni del leak destano preoccupazione.