GTA 6: leak conferma i due protagonisti, maschio e femmina: ecco i loro nomi

Il clamoroso leak che ha coinvolto GTA 6 nelle scorse ore ha confermato, fra le altre cose, la presenza di due protagonisti nel gioco e ora conosciamo anche i loro nomi: la donna si chiama Lucia, l'uomo Jason.

Come abbiamo appena riportato, stanno spuntando in rete numerosi video di gameplay e immagini di GTA 6, e pare che la fuga di notizie sia legittima, almeno stando a quanto riportato dal noto leaker Ralph Valve, secondo cui in casa Take-Two e Rockstar ci saranno conseguenze.

Non è tutto: dal primo filmato fra gli otre novanta trafugati viene confermata anche l'ambientazione di Vice City, di cui si parlava da tempo, che tuttavia non dovrebbe essere l'unica mappa a disposizione nel corso della campagna di Grand Theft Auto 6.

A questo punto, sostengono alcuni addetti ai lavori, è possibile che per correre ai ripari gli sviluppatori imprimano una decisa accelerazione e pubblichino prima del tempo il trailer d'esordio di GTA 6, anche per dimostrare che la qualità del gioco è ben superiore a quanto si vede nei leak.