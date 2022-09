Halo Infinite, Bonnie Ross è stata in realtà licenziata da Microsoft per un insider

Bonnie Ross ha lasciato la guida di 343 Industries e dunque lo sviluppo di Halo Infinite alcuni giorni fa, dicendo di doversene andare per motivi di famiglia. Ebbene, secondo l'insider Brad Sams in realtà sarebbe stata licenziata da Microsoft.

Come abbiamo riportato, la casa di Redmond ha deciso di ristrutturare l'intero team ed è chiaro ed evidente che si tratta di un'operazione dovuta al deludente supporto post-lancio di Halo Infinite, specie considerando l'importanza del franchise per la piattaforma Xbox.

Sams ha detto che, stando a molteplici fonti, l'allontanamento di Bonnie Ross è avvenuto nell'ambito dell'annunciata ristrutturazione di 343 Industries, e che la recente roadmap "rivisitata" di Halo Infinite è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso.

In effetti fra cooperativa locale cancellata e Stagione 3 rimandata le cose per Halo Infinite non sono migliorate nel corso del tempo e sono chiare le difficoltà dello studio guidato finora dalla Ross.