Hogwarts Legacy: un trailer sulla quest esclusiva per PlayStation dallo State of Play

Hogwarts Legacy è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer nel corso dello State of Play, in particolare per quanto riguarda la quest esclusiva per piattaforme PlayStation, che appare alquanto inquietante rispetto al resto del gioco.

Si tratta della "Missione del negozio infestato di Hogsmeade", che presenta una sorta di sfida in stile puzzle alquanto oscuro, con illusioni ottiche e magie inquietanti che si parano di fronte al giocatore mentre esplora i meandri di questa strana magione.

Madama Mason vorrebbe mettere in vendita un negozio a Hogsmeade, ma qualcosa non quadra. Scopri cosa si nasconde sotto il negozio infestato grazie a questa esclusiva missione PlayStation.

Ovviamente sta a noi cercare di risolvere la questione, avendo a che fare con un negozio infestato di presenze oscure e inquetanti, tra enigmi e combattimenti magici da affrontare. Questa è dunque la missione che potrà essere giocata in esclusiva solo dagli utenti PlayStation su PS4 e PS5, in base agli accordi di marketing stretti tra Sony e Warner Bros. che garantiscono questa sorta di "PlayStation advantage", per così dire.