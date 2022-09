Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition per PSVR 2 annunciato allo State of Play

In occasione dello State of Play, Sony ha annunciato Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition per PSVR 2. Si tratta di una versione migliorata del gioco già uscito per i visori di Meta nel 2020, quindi è già ben conosciuto.

Per svelarlo è stato mostrato un breve trailer, con diverse sequenze di gioco:

Sviluppato da ILMxLAB (Lucasfilm), Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition è stato aggiornato per sfruttare PSVR 2. Leggiamo i dettagli forniti da Sony:

La vostra straordinaria avventura inizia nei panni di un tecnico riparatore di droidi che, dopo un attacco della Banda della Morte Guavian, si schianta sul pianeta Batuu. Da lì iniziano una serie di eventi incredibili, dimostrando come chiunque nella galassia possa diventare un eroe.

Mentre vivrete un'indimenticabile avventura ambientata nel mondo di Star Wars incontrerete anche alcuni dei personaggi più amati dai fan, come R2-D2, C-3PO (Anthony Daniels), il Maestro Jedi Yoda (Frank Oz) e Hondo Ohnaka (Jim Cummings). Conoscerete anche dei personaggi tutti nuovi come l'esuberante barista Seezelslak (Bobby Moynihan), la cacciatrice di tesori Lens Kamo (Karla Crome) e la leader della Banda della Morte Guavian Tara Rashin (Debra Wilson).

Durante l'avventura, trascorrerete molto tempo nella taverna di Seezelslak e il barista Azumel vi farà viaggiare con le sue storie leggendarie in epoche e luoghi diversi della galassia di Star Wars. Grazie a lui vestirete anche i panni di Ady Sun'Zee (Ellie Araiza), Padawan diventata Jedi nelle storie "Il Tempio dell'oscurità" e "Il Giardino sacro". E, se vi siete mai chiesti come fosse la vita di un droide, potrete finalmente scoprirlo accettando una taglia particolare nei panni del droide assassino di classe quattro IG-88 (Rhys Darby) nella storia "La taglia su Boggs Triff".

Ancora più coinvolgente

Ambientato ai margini dell'avamposto della Guglia Nera di Star Wars: Galaxy's Edge, le leggendarie attrazioni di Disneyland Resort in California e Walt Disney World Resort in Florida, il gioco esplora e supera i confini fisici dei parchi. Incontrerete personaggi già conosciuti come Mubo (Matthew Wood), il proprietario del Deposito dei droidi dell'avamposto che vi procurerà l'attrezzatura e gli oggetti necessari per l'avventura, oltre che all'amatissimo Dok-Ondar (Cory Rouse).

Sfruttando tutta la tecnologia che PS VR2 ha da offrire, il gioco si spinge ai limiti della VR per farvi immergere nel mondo di Star Wars come mai prima d'ora. Proverete un'esperienza visiva realistica grazie al tracciamento dei comandi del visore e a quello oculare, riflettendo nel gioco tutti i movimenti e la direzione del vostro sguardo.

Anche l'audio e il tatto sono una parte fondamentale dell'esperienza: potrete farvi avvolgere dagli effetti sonori dell'audio 3D e percepire ogni dettaglio grazie ai feedback aptici del controller PS VR2 Sense e del visore. Unendo tutte le funzionalità sensoriali di PS VR2, il gioco vi farà vivere in prima persona l'universo di Star Wars.