Rise of the Ronin annunciato con trailer: nuovo action RPG sui samurai di Team Ninja

Una delle sorprese dello State of Play di questa notte è stata Rise of the Ronin, nuovo action RPG sviluppato da Team Ninja e Koei Tecmo e ambientato nel Giappone feudale, più precisamente nel momento di crisi dell'epoca Tokugawa caratterizzato dall'apertura all'occidente.

La collocazione storica è il 1863, quando le "navi nere" degli occidentali apparvero nella baia di Tokyo ponendo fine allo storico isolamento del Giappone e dando il via al bakumatsu, il periodo di apertura commerciale e culturale con il resto del mondo.

Fu l'inizio della fina del periodo Edo, che aprì le porte alla restaurazione Meiji e, in tutto questo, uno sconvolgimento culturale che fece tra le vittime anche le figure classiche dei samurai. Questi divennero in alcuni casi dei combattenti senza padrone, dei "ronin", come il protagonista della storia raccontata nel gioco.

In attesa di conoscere meglio questo interessante Rise of the Ronin, dal trailer possiamo intanto trarre alcune informazioni sulla sua struttura, che sembra essere quella dell'action RPG con combattimenti particolarmente impegnativi e tecnici, mischiando l'uso dell'arma bianca tradizionale con alcune tecniche legate alle armi da fuoco.

Team Ninja è uno specialista nei sistemi di combattimento, dunque possiamo aspettarci una grande attenzione sotto questo aspetto, considerando anche l'esperienza maturata in quest'ambito, e su questa ambientazione, con Nioh, da cui questo nuovo gioco sembra derivare alcune caratteristiche.

Ci sarà ancora molto da attendere, tuttavia: Rise of the Ronin è atteso per il 2024 e arriverà in esclusiva console su PS5, dunque probabilmente anche su PC.