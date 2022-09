Tekken 8: trailer di annuncio per PS5 dallo State of Play

Questa notte è andato in onda lo State of Play di Sony Interactive Entertainment durante il quale abbiamo avuto modo di vedere Tekken 8, confermato per PS5 con un trailer senza però una data di uscita.

Il trailer si apre subito con un combattimento, anche se cinematografico. Possiamo vedere Kazama e Kazuya che si scontrano, come è tipico, mettendo in mostra varie mosse. Purtroppo non vediamo alcun tipo di dettaglio dell'interfaccia e non sono stati presentati dettagli sulle modalità o sulla componente narrativa, sempre importante in Tekken.

Speriamo di poter vedere qualcosa di più su Tekken 8 durante il Tokyo Game Show. Nel frattempo, non ci resta altro da fare se non attendere.

Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio dello State of Play? Tekken 8 vi interessa?