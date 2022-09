Demeo: annunciato con un trailer per PlayStation VR2 allo State of Play

In occasione dello State of Play di settembre 2022, gli sviluppatori di Resolution Games hanno presentato Demeo per PlayStation VR2. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Già disponibile su PC da maggio dello scorso anno, Demeo è un avventura cooperativa per un massimo di quattro giocatori che simula l'esperienza dei giochi da tavolo.

"Nel GDR dungeon crawler Demeo di Resolution Games, una forza oscura ha conquistato il sottosuolo, un mondo dove non è possibile sopravvivere da soli. In uscita prossimamente per PlayStation VR! Chiama i tuoi amici e forma una squadra, perché sondare gli abissi di quest'avventura cooperativa multipiattaforma richiederà strategia, astuzia e collaborazione. Divertiti grazie alla magia e alla complicità tipica di un gioco da tavolo e lotta al fianco dei tuoi amici per contrastare le forze del male in quattro avventure complete, con sei classi di eroi a disposizione e tanto altro ancora!"

"Assumi il ruolo di cacciatore con l'occhio di falco, uno stregone mistico, un assassino mortale o un guardiano protettivo, un bardo melodico o potente stregone. Ma scegli saggiamente i tuoi eroi in questa avventura cooperativa, perché una volta che i giocatori hanno accettato la loro ricerca, devono collaborare per sconfiggere la forza empia che corrompe tutto... o morire provandoci."

Demeo è attualmente in sviluppo per PlayStation VR2, con data di uscita ancora da determinare.