GTA 6: ecco tutti i 90 video della versione di sviluppo condivisi dal leaker

Quest'oggi sono spuntati in rete dei filmati di una presunta versione di sviluppo di GTA 6, il venturo gioco di Rockstar Games. Ora, per chi è interessato ad approfondire, è possibile trovare tutti e 90 i video leak su Grand Theft Auto 6, raccolti tramite un pastebin.

Potete trovare tutti i materiali a questo indirizzo. Avrete accesso a una lista, la quale include 90 link a streamable. I video non sono catalogati, quindi dovrete andare in ordine e vederli uno a uno, senza sapere prima cosa conterranno. In media, sappiate che si tratta di brevi video che mostrano dei test su varie componenti di GTA 6.

Troverete video nei quali il personaggio semplicemente si muove, per fare dei test sulle animazioni di scatto o di camminata accucciati, oppure sezioni di nuoto, nelle quali il personaggio si immerge e risale immediatamente. Non aspettatevi in altre parole una lunga lista di video di gameplay di GTA 6 nei quali vengono mostrate fasi di gioco elaborate. I video più interessanti, dal punto di vista di molti, sono raccolti nella nostra notizia precedente.

Un artwork di GTA 5 che mostra una donna arrestata da una poliziotta

Al link di pastebin, però, potrete approfondire il modo in cui un videogioco viene creato, scoprendo qualche dettaglio sugli strumenti utilizzati da Rockstar e su quali sono alcune delle pratiche effettive dietro lo sviluppo di un videogame come GTA 6.

Per ogni personaggio che cammina in un videogioco vi è un gruppo di persone che ha speso ore a creare, testare e ripetere la stessa azione ancora e ancora per assicurarsi che sia perfetta da ogni angolazione e in ogni situazione. Lo stesso sta avvenendo con GTA 6.

Ricordiamo che questi video non sono ufficialmente di GTA 6: è un leak, quindi è alquanto improbabile che arrivi una conferma definitiva, ma l'opinione comune di appassionati ed esperti del settore è che sia effettivamente il prossimo gioco di Rockstar Games quello mostrato in tali filmati.