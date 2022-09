Naruto: il cosplay di Tsunade di fabibiworld vi distrae per farvi perdere a carte

Naruto è una delle serie più apprezzate dai fan degli anime e dei manga, anche se con alcune riserve. Molti però non possono non ricordare con affetto tanti personaggi delle varie saghe di Naruto, come ad esempio Tsunade. Ora, fabibiworld ci propone il proprio cosplay di Tsunade che cerca di distrarvi mentre giocate a carte.

Come i fan sanno, Tsunade è una giocatrice d'azzardo, ma normalmente perde sempre. Infatti, nel caso vinca, si ritiene che vi sia una sventura dietro l'angolo: meglio quindi non lasciarsi distrarre dalla Tsunade di fabibiworld e non perdere a carte! Tsunade è però anche una grande ninja, dotata della capacità di evocare le lumache e combattere con vigore.

Se siete fan di Naruto, ecco il cosplay di Sakura in costume da bagno di paz_morow si gode la fine dell'estate. Vediamo invece il cosplay di Tsunade di skadicos è baciato dal sole. Chiudiamo con il cosplay di Tsunade di reberebelle non teme di mostrare i propri vizi.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tsunade realizzato da fabibiworld? Il personaggio di Naruto è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?