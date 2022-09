Suikoden I&II HD Remaster, tutto quello che sappiamo del ritorno della celebre serie di Konami

Cosa distingue Suikoden da tanti altri giochi simili? Perché i fan del genere dovrebbero tenere assolutamente d'occhio questa compilation? E cosa ci possiamo aspettare dalla Remaster in uscita l'anno prossimo? Ecco, quindi, tutto quello che sappiamo di Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars .

Una reazione comprensibile, visto che lo studio giapponese non fa uscire un videogioco di Suikoden dal 2012 e cioè da uno spin-off per PSP che in occidente manco è arrivato. Se poi vogliamo andare a prendere la serie madre come riferimento, Suikoden V risale addirittura al 2006.

Anticipando che nel corso del Toko Game Show 2022 avrebbe fatto un annuncio su una serie amata in tutto il mondo, Konami ha suscitato inizialmente un moderato scetticismo, perché la prima cosa che è passata per la mente della maggior parte dei suoi fan è stata soltanto una: pachinko. Quando poi ha rinnovato il trademark di Suikoden a una settimana dall'inizio della fiera, i fan hanno pensato sempre la stessa cosa: il pachinko. E quando è stato annunciato per davvero Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, nessuno riusciva a credere ai propri occhi.

Suikoden

La nuova mappa del mondo di Suikoden I&II HD Remaster

Gensō Suikoden è stato uno dei primissimi videogiochi per PlayStation: in Giappone uscì nel dicembre del 1995, un anno dopo la console, e in Europa arrivò nei primi mesi del '97, mentre Konami già lavorava a una conversione per SEGA Saturn e PC Windows. Il director Yoshitaka Murayama si era ispirato a un romanzo cinese del 1500, Shuihu zhuan, in Italia noto anche come I briganti, incentrato sulle avventure di una banda composta da cento eroi vagabondi.

Non si può dire che Suikoden riscosse un incredibile successo alla sua uscita: vendette bene, ed era un ottimo JRPG, ma le sue radici erano ancora fin troppo 16-bit e sotto molti aspetti, soprattutto tecnicamente, sembrava più un prodotto per SNES che per la console che avrebbe fatto girare Final Fantasy VII appena due anni dopo. Nonostante questo, Suikoden aveva due importanti cavalli di battaglia che lo distinguevano da praticamente ogni altro JRPG sul mercato.

Il primo era il gameplay, che alternava all'esplorazione e ai combattimenti casuali a turni, tipici del genere, due modalità di gioco molto più originali: i duelli e le battaglie campali. I primi contrapponevano uno dei protagonisti e uno degli antagonisti in uno scontro faccia a faccia, e uno contro uno, che solitamente faceva da climax nella storia: la dinamica ricordava la morra cinese, e il giocatore doveva interpretare le esclamazioni del suo avversario per scegliere la mossa giusta. Nelle battaglie campali, invece, il giocatore controllava un intero esercito diviso in squadriglie di arcieri, fanti e maghi: anche in questo caso subentrava un rapporto di forze da morra cinese, ma bisognava applicare un minimo di strategia per vincere in condizioni spesso sfavorevoli.

I combattimenti casuali, invece, erano assai tradizionali. Il giocatore schierava un massimo di sei personaggi, le cui armi determinano anche la posizione migliore nella formazione. Una volta scelte le azioni di ciascun personaggio, si dava via allo scambio di attacchi coi nemici. Era possibile coinvolgere più personaggi in attacchi combinati specifici e spettacolari, oppure ricorrere alle Rune per lanciare magie che, invece di consumare i consueti PM, hanno un numero di cariche limitato e dipendente dalle capacità dell'utilizzatore.

Suikoden I&II HD Remaster, gli scenari sono stati completamente ridisegnati

L'altra caratteristica distintiva di Suikoden era la meccanica delle 108 Stelle del Destino. La storia, infatti, ruotava intorno al figlio di un generale dell'Impero della Luna Scarlatta, Teo McDohl, che diventava il protagonista di una rivolta e il depositario di una Runa leggendaria dai poteri sconfinati. Insieme ai suoi amici e custodi, il protagonista - che il giocatore può nominare a piacimento, ma che nel canone si chiama Tir - è chiamato a riunire 108 predestinati che lo aiuteranno a rovesciare l'Impero e a liberare il regno dalla tirannia.

Nel gioco, questa narrativa si traduce nella possibilità di reclutare un vero e proprio esercito di comprimari, spesso facoltativi, che nella maggior parte dei casi possono essere schierati in battaglia, o che arricchiscono il quartier generale dei protagonisti, sbloccando nuove funzionalità e ingrandendolo progressivamente. Molti personaggi si reclutano completando delle missioni secondarie, superando sfide e minigiochi, e il numero di Stelle riunite determina la narrativa e il finale del gioco. Questa dinamica ha influenzato fortemente i videogiochi a seguire, tant'è che ancora oggi, in presenza di roccaforti personalizzabili e personaggi secondari da reclutare, si parla spesso di meccaniche "à la Suikoden".