Suikoden I&II HD Remaster arriverà su Nintendo Switch 2, forse anche in versione fisica

Il Direct di Nintendo Switch 2 ha svelato l'arrivo di tantissimi giochi su Nintendo Switch 2 ma, come prevedibile, molte altre produzioni di terze parti sono in arrivo e magari non hanno trovato spazio all'interno dello showcase di questa settimana. Tra questi c'è anche Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, di cui è in arrivo una conversione per la nuova console Nintendo con data di uscita fissata per il 5 giugno.

La conferma arriva da diversi negozi asiatici che hanno messo in listino questa versione in formato fisico. Tra questi c'è anche Play-Asia, uno dei shop online più noti della rete, che afferma che questa edizione è stata "confermata con il publisher regionale". Insomma, esiste, per quanto ci sono alcuni dettagli al momento ignoti.