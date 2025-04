I giochi Nintendo Switch 2 Edition fisici includerebbero una cartuccia per Switch 1 e un codice per l'upgrade

Il Direct dedicato a Nintendo Switch 2 ha svelato tantissimi dettagli sulla nuova console, ma ha lasciato anche molti dubbi e domande non risolte su alcuni aspetti, come ad esempio i giochi "Nintendo Switch 2 Edition", ovvero quelli per Switch 1 che otterranno un miglioramento grafico e talvolta nuovi contenuti tramite un upgrade a pagamento.

Alcuni di questi titoli arriveranno anche in una versione pacchettizzata per Switch 2, come ad esempio The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom e Leggende Pokémon Z-A (ecco la lista di quelli confermati finora). Tuttavia, pare che all'interno della confezione non troveremo una schedina per Switch 2 con tutti i dati, bensì una cartuccia per Switch 1 e un codice per riscattare e scaricare l'upgrade alla nuova versione migliorata. Il dubbio nasce anche dalle confezioni di queste edizioni, che riporta sulla copertina: "Questa Nintendo Switch 2 Edition comprende il gioco per Nintendo Switch e il pacchetto upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition".