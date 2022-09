Call of Duty: Modern Warfare 2, data di uscita, edizioni, open beta e tutto quello che c'è da sapere

Mancano ormai poche settimane al lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 , il nuovo capitolo della serie firmato dai ragazzi di Infinity Ward. In questo articolo abbiamo riepilogato tutte le informazioni utili in vista del debutto nei negozi, dalle edizioni disponibili e i bonus di prenotazione, ai dettagli sulla beta e un riassunto delle novità introdotte dagli sviluppatori.

Data di uscita, edizioni, bonus di prenotazione e accesso anticipato alla campagna

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile in formato fisico e digitale a partire dal 28 ottobre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. La versione PC sarà acquistabile esclusivamente in formato digitale tramite Battle.net e Steam. Di seguito i dettagli sulle varie edizioni disponibili e i bonus di prenotazione e preacquisto.

Edizioni fisiche

L'edizione fisica di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà acquistabile al prezzo di 79,99 euro per tutte le piattaforme.

Per Xbox è disponibile il bundle cross-gen, che include sia la versione Xbox Series X|S che Xbox One del gioco.

Discorso analogo per PS4: anche in questo caso è disponibile il bundle cross-gen, ma la versione PS5 deve essere sbloccata manualmente tramite un upgrade digitale gratuito. Infine l'edizione standard per PS5 include solo la versione ottimizzata per la console ammiraglia di Sony.

Tutte le versioni fisiche di Call of Duty: Modern Warfare 2 garantiscono l'accesso all'open beta con due giorni di anticipo come bonus di prenotazione. Acquistando il gioco su Amazon.it riceverete in aggiunta il "Pacchetto Perseveranza", che include un biglietto da visita, un emblema animato e un adesivo. Da GameStop invece riceverete uno Steelbook con artwork esclusivo (fino a esaurimento scorte).

Edizioni digitali Standard

Le edizioni digitali per console di Call of Duty: Modern Warfare 2 sono acquistabili al prezzo di 79,99 euro e sono cross-gen, ovvero includono il gioco base per entrambe le generazioni di console della stessa famiglia (PS5/PS4 e Xbox Series X|S/Xbox One). Ad esempio acquistando il gioco sul PlayStation Store otterrete sia la versione PS5 che quella PS4.

Precisiamo che non esistono versioni singole solo per console old-gen o current gen a prezzo ridotto e dunque il "Bundle Cross-gen" di fatto rappresenta la versione digitale standard.

La Standard Edition per PC è disponibile su Battle.net e Steam al prezzo di 69,99 euro.

I preordini delle versioni digitali garantiscono l'accesso anticipato alla campagna single-player a partire dal 20 ottobre 2022 e la possibilità di partecipare alla open beta con due giorni di anticipo. Inoltre sono inclusi i bundle "Giudizio Finale" e "Operatore Khaled Al-Asad" con contenuti per COD Warzone e Vanguard, che abbiamo elencato di seguito:

Bundle "Giudizio Finale"

Skin operatore leggendaria "Lucas Campana a morto"

Progetto arma Fucile d'assalto leggendario "Sanguinario"

Biglietto da visita leggendario "Giudizio mortale"

Emblema leggendario "Progenie infernale"

Mirino epico "Testa demoniaca"

Adesivo epico "Agguato notturno"

Battuta rara "Sembro minaccioso"

Battuta rara "Naso rotto"

Bundle "operatore Khaled Al-Asad"

Skin operatore leggendarie "Rivoluzionario brutale" e "Signore della guerra per Al-Asad"

Progetto arma fucile d'assalto leggendario "Insurrezione sanguinosa"

Progetto arma mitragliatrice leggera leggendario "Macchinazione"

Titolo giocatore leggendario "Il leone immortale"

Portafortuna arma leggendario "Ripreso"

Emblema leggendario "Urzikstan per sempre"

Spray leggendario "Secondo Cavaliere"

Adesivo epico "Al-Qatala"

Biglietto da visita epico "Carisma esplosivo"

Battute rare: "Schierate i vostri eserciti", "Quel tanto che basta", "Cercatemi", "Solo proiettili", "Fallirete comunque", "Non vale un proiettile" e "Ho molto da fare".

NB: per i giocatori su Steam i bundle Giudizio finale e del bundle operatore Al-Asad non sono disponibili, dato che Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Vanguard non sono disponibili su Steam. Tuttavia, per i giocatori che prenotano su Steam, il contenuto sarà disponibile nei due giochi per gli account di tutte le piattaforme collegati all'account Activision.

I contenuti dell'edizione Cassaforte di Call of Duty: Modern Warfare 2

Edizione Cassaforte (o Vault Edition) - solo digitale

Oltre alle versioni digitali standard, è disponibile la Call of Duty Modern Warfare 2 - Edizione Cassaforte (o Vault Edition su Steam) al prezzo di 109,99 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, e di 99,99 euro per PC.

Questa edizione include il "Bundle Cross-gen" per console e la versione standard per PC, i due bundle e l'accesso anticipato alla beta e la campagna citati in precedenza. In aggiunta garantisce una serie di bonus esclusivi, che abbiamo elencato di seguito.

Pacchetto Ghost Legacy : sblocca immediatamente 12 skin per l'operatore Ghost e 10 progetti per fucile d'assalto utilizzabili in Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare (2019).

: sblocca immediatamente 12 skin per l'operatore Ghost e 10 progetti per fucile d'assalto utilizzabili in Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare (2019). Pacchetto Operatore Red Team 141 : include gli operatori per il multiplayer Ghost, Farah, Price e Soap. Ogni operatore è dotato di un outfit personalizzato con maschera, ispirato al leggendario mercenario Ghost. Sarà possibile utilizzare queste skin operatore durante la Beta.

: include gli operatori per il multiplayer Ghost, Farah, Price e Soap. Ogni operatore è dotato di un outfit personalizzato con maschera, ispirato al leggendario mercenario Ghost. Sarà possibile utilizzare queste skin operatore durante la Beta. Cassaforte Arma FJX Cinder : I giocatori che prenotano l'Edizione Cassaforte potranno utilizzare l'Arma Cassaforte FJX Cinder durante la Beta. (Ecco un video che spiega il funzionamento del "Vault System" di Modern Warfare 2).

: I giocatori che prenotano l'Edizione Cassaforte potranno utilizzare l'Arma Cassaforte FJX Cinder durante la Beta. (Ecco un video che spiega il funzionamento del "Vault System" di Modern Warfare 2). Battle Pass per una Stagione.

per una Stagione. 50 Salti di livello per il Battle Pass.

NB: il Pacchetto Ghost Legacy non è disponibile su Steam poiché Modern Warfare (2019) e Warzone non sono disponibili nello store di Valve. Tuttavia, per chi possiede l'Edizione Cassaforte su Steam, il contenuto sarà disponibile nei due giochi per tutti gli account delle piattaforme collegati all'account Activision.