Call of Duty: Modern Warfare 2, un video presenta le novità dell'armeria

In vista del Call of Duty: Next di domani, Activision ha pubblicato un video di Call of Duty: Modern Warfare 2 dove gli sviluppatori di Infinity Ward di parlano delle novità introdotte per l'Armaiolo 2.0 e le modifiche delle armi, che potrete visualizzare in testa alla notizia.

Come nel precedente capitolo, anche in Modern Warfare 2 i giocatori potranno personalizzare le armi selezionando vari accessori come mirino, impugnatura, il caricatore e così via. Non mancano tuttavia le novità e una delle più importante sono i "Receiver", grazie ai quali è possibile trasferire gli accessori di un'arma a un'altra della stessa "piattaforma" (ovvero una famiglia di bocche da fuoco con accessori condivisi). Ciò a detta degli sviluppatori dovrebbe ridurre il grinding per sbloccare tutti i componenti di ogni arma e quindi agevolare i giocatori nello sperimentare più strumenti di morte.

Successivamente vediamo in azione il Vault System, che permette fondamentalmente di applicare una skin unica per tutti gli accessori di un'arma in modo da garantire un design estetico uniforme.

Il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 è invece in programma per il 28 ottobre 2022. Sarà possibile accedere anticipatamente alla campagna dal 20 ottobre prenotando il gioco, mentre questo fine settimana inizierà la beta del multiplayer.

Ricordiamo inoltre che domani, 15 settembre, a partire dalle 19:00 ci sarà il Call of Duty: Next con novità e informazioni sul futuro della serie e Modern Warfare 2. Seguitelo con noi su Twitch.