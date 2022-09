Call of Duty: Next, il 15 settembre si scoprirà il futuro di Call of Duty

Manca ormai pochissimo. Il prossimo 15 settembre 2022 Activision terrà il Call of Duty: Next, una speciale presentazione dedicata al nuovo capitolo della sua iconica serie di sparatutto militari. Un evento che, ovviamente, seguiremo in diretta su Twitch a partire dalle 18:30 circa: giusto il tempo per consentire a Pierpaolo Greco di scaldare i motori in vista dello show vero e proprio, previsto per le 19:00. Cosa ci aspettiamo? Innanzitutto un po' di sano gameplay e poi le date e gli orari dell'attesa beta.

Cos'è, però, il Next? Si tratta di una speciale presentazione tenuta da Infinity Ward, lo studio che ha creato la serie di Call of Duty. Durante la diretta lo studio svelerà tante informazioni sulle innovazioni che saranno introdotte nel gioco, mostrerà dei filmati di gameplay dal vivo e molto altro.

Il logo del Call of Duty: Next

Qualche esempio? Ci diranno cosa aspettarsi dalle prossime uscite nel mondo di Call of Duty, inclusi tantissimi dettagli su Modern Warfare II, sull'IA migliorata, il nuovo motore grafico unificato tra tutti i giochi, e il nuovo sistema Gunsmith, informazioni sul prossimo aggiornamento Call of Duty: Warzone e tutto quello che c'è da sapere sulla versione mobile di Call of Duty: Warzone (nota anche come Project Aurora).

Tra le altre novità di peso sottolineiamo che il gioco tornerà su Steam dopo anni di assenza e che potrà contare sul sistema anticheat Ricochet sin dal lancio di Modern Warfare II e di Warzone 2.

Inoltre ci sarà una presentazione completa del comparto multigiocatore di Modern Warfare II con tantissimi celebri streamer che si sfideranno in diretta sulla Beta. Questo atteso appuntamento sarà diviso in due sessioni: la prima in esclusiva PlayStation con il 16 e il 17 settembre per coloro in possesso di un codice early access e il 18-20 per tutti. Si replicherà il 22 e il 23 settembre per i possessori di un codice early access per Xbox, PC e PlayStation, mentre dal 24 al 26 settembre si terranno tre giorni di open beta cross-platform aperti a tutti.

L'appuntamento è quindi fissato per le 18:30 del 15 settembre 2022



Non mancate!