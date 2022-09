Call of Duty 2024: il capitolo dopo Modern Warfare 2 sarà sulla Guerra in Iraq?

Secondo un nuovo leak, c'è la possibilità che il Call of Duty del 2024, ovvero quello previsto dopo Call of Duty: Modern Warfare 2, considerando che nel 2023 non dovrebbe esserci un nuovo capitolo, sia incentrato sulla Guerra in Iraq.

A riportarlo è TheGhostofHope, leaker attivo nell'ambito di Call of Duty che ha ottenuto una certa visibilità per aver azzeccato diverse notizie in anticipo su alcuni dei titoli della serie. Secondo il nuovo tweet, il prossimo gioco di Activision Blizzard dovrebbe dunque riprendere un'ambientazione realistica e quasi contemporanea, mettendo in scena alcuni eventi della Guerra in Iraq.



In base a quanto riferito, "la Campagna di Call of Duty 2024 coprirà gli eventi visti nell'operazione Iraqi Freedom e nell'operazione Enduring Freedom", ovvero gli attacchi militari all'Iraq da parte delle forse statunitensi e alleati in seguito all'attentato dell'11 settembre 2001.

Tra gli eventi narrati dovrebbe poi esserci anche la famigerata Battaglia di Mogadiscio, cosa che risulta però al di fuori della suddetta Guerra in Iraq. Lo scontro in questione è infatti avvenuto nel 1993 in Somalia, descritto peraltro nel celebre film Black Hawk Dawn, dunque non è chiaro come l'evento possa rientrare nella Campagna del nuovo Call of Duty, a meno che non si tratti di un flashback o di qualche sbalzo temporale nella narrazione.



In ogni caso, si tratterebbe di questioni molto spinose da trattare, considerando la relativa vicinanza temporale e le numerose controversie che hanno accompagnato l'azione militare USA in Iraq e nei paesi descritti. Un racconto realistico degli eventi è estremamente difficile, così come risulterebbe difficoltosa la rappresentazione di situazioni nelle quali sono stati rilevati anche crimini di guerra o su cui ancora ci sono indagini in corso, come abbiamo visto anche per il controverso Six Days in Fallujah.

In ogni caso, nuove informazioni sulla serie sono attese al prossimo evento Call of Duty Next, previsto per il 15 settembre 2022.