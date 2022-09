Nintendo Direct di settembre ancora previsto la prossima settimana, per Jeff Grubb

Il Nintendo Direct di settembre è ancora previsto nei prossimi giorni, più precisamente per la prossima settimana, nonostante lo spostamento probabilmente deciso a causa della morta della Regina Elisabetta, stando a quanto riferito da Jeff Grubb.

Quest'ultimo era uno degli insider che, nella giornata di ieri, avevano riferito che il nuovo Nintendo Direct era probabilmente stato posticipato a causa dell'evento storico accaduto, ovvero la morte della reggente del Regno Unito, con tutto il trambusto mediatico che la questione ovviamente si è portata dietro. Un po' per rispetto all'evento luttuoso e un po' per l'eventuale mancanza di visibilità, per queste fonti il nuovo Nintendo Direct sarebbe stato spostato, ma in ogni caso sembra che questo slittamento non sia di grande conto.



Secondo Grubb, il prossimo Nintendo Direct sarebbe dunque ancora previsto per la prossima settimana, senza una data precisa, ma comunque abbastanza certo per il periodo posto tra il 12 e il 18 settembre, più probabilmente tra il 12 e il 15 settembre. "Se dovesse essere spostato, lo sarà probabilmente con un aggiustamento minore, aspettatevelo nella prima parte della prossima settimana", ha scritto Grubb in tweet.

Se così dovesse essere, in effetti sarebbe piuttosto logico aspettarlo nella prima metà della settimana, visto che la seconda parte sarà già occupata dal Tokyo Game Show 2022, che va dal 15 al 18 settembre. In ogni caso, attendiamo eventuali informazioni da parte di Nintendo.