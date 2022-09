God of War: Ragnarok, Sony ha annunciato la serie di "ritratti di famiglia" artistici

Sony ha annunciato una serie di "ritratti di famiglia" riguardanti God of War: Ragnarok, da parte di cinque artisti che mostreranno le loro interpretazioni dei vari personaggi appartenenti al cast del gioco per PS5 e PS4, da presentare nei prossimi giorni.

Non sappiamo ancora precisamente come questi verranno presentati, ma intanto Sony ha annunciato le date in cui verranno mostrate queste cinque opere da parte di altrettanti artisti, ognuna dedicata a un personaggio di God of War: Ragnarok, posizionate progressivamente nei prossimi giorni, in serie.

Il 13 settembre inizierà Drew Merritt, un artista contemporaneo che vive a Los Angeles, il quale ha dipinto gli eroi della storia, Kratos e Atreus, concentrandosi quindi sulla famiglia protagonista di God of War Ragnarök.

Kratos in combattimento da God of War: Ragnarok

A seguire sarà il turno di Emma Ríos, artista e illustratrice di fumetti spagnola vincitrice anche dell'Eisner Award, che si concentrerà su Huldra, Brok e Sindri, insieme a due nani che saranno presenti nella nuova storia, con l'opera che sarà presentata il 20 settembre.

Il 27 settembre sarà il turno di Romina Tempest, un'illustratrice e character designer che ha lavorato anche sul precedente God of War e che si concentrerà su Kratos e Atreus e famiglia annessa, poi il noto fumettista Jae Lee presenterà la sua versione di Freya e del suo figlio scomparso, Baldur, il 4 ottobre. Infine, Sui Ishida, mangana giapponese della serie Tokyo Ghoul, mostrerà la sua interpretazione di Aesir, la famiglia più potente dei Nove regni, guidata da Odino, visibile l'11 ottobre 2022.

Nel frattempo, in questi giorni abbiamo visto un video che mostra le opzioni di accessibilità del gioco.