Cobra Kai 5 è disponibile da oggi su Netflix

Cobra Kai 5, come da programma, è disponibile da oggi, venerdì 9 settembre 2022, su Netflix a partire dalle ore 9:00 di stamattina, dunque lo trovate già pronto per lo streaming sul servizio video in abbonamento.

La quinta stagione di Cobra Kai fa parte delle novità di settembre per il catalogo di Netflix e rappresenta probabilmente una delle novità di maggior rilievo, considerando quanto la serie viene seguita e quanto fosse attesa questa quinta stagione.

Cobra Kai, la locandina

Dopo la conclusione del torneo di All Valley e il finale alquanto impressionante della stagione 4, è dunque tempo di scoprire il prosieguo degli eventi.

Mentre Terry Silver ha ormai preso il controllo del Cobra Kai, espandendolo fino a farlo diventare una sorta di impero, diffondendo la sua filosofia distorta e spietata, Johnny Lawrence e Daniel Larusso hanno vari altri guai da risolvere, con il secondo che si ritrova a dover chiedere aiuto a una vecchia conoscenza per cercare di rimettersi in pari con gli avversari.

Nel frattempo, Kreese si trova dietro le sbarre e Johnny deve cercare di mettere un po' d'ordine nella sua esistenza, provando a risolvere un po' di guai causati in precedenza. Insomma, come di consueto si prospetta una stagione ricca di drammi, faide, alleanze e ovviamente un bel po' di karate, come da tradizione.