Nintendo Direct di settembre rimandato per la morte della Regina, per alcuni insider

C'è una voce di corridoio che può apparire piuttosto strana ma che assume un certo senso, vista la situazione attuale: secondo vari insider, sembra che il Nintendo Direct di settembre fosse imminente, ma sia stato rimandato a causa della situazione riguardante la Regina Elisabetta.

La Regina del Regno Unito, venuta a mancare proprio in questi minuti, porta ovviamente uno sconvolgimento generale nel panorama internazionale, almeno dal punto di vista mediatico, cosa che renderebbe sensata la volontà di bloccare gli eventuali programmi stabiliti per eventi di questo tipo.



Di conseguenza, sebbene la cosa possa sembrare strana, è probabile che Nintendo abbia deciso di spostare il suo Direct a un momento più consono, anche solo per una questione di visibilità e opportunità rispetto alla situazione mediatica generale, oltre che di rispetto per l'evento.

La questione dubbia, in questo caso, è il fatto se ci fosse veramente o meno un Nintendo Direct previsto per settembre, ma sono molte ormai le voci addensate su questo, cosa che fa pensare alla presenza di qualche prova sostanziosa a favore. In ogni caso, a questo punto se ne riparlerà più avanti, visto che adesso la situazione internazionale è tutta rivolta ad altro e probabilmente si creerà il vuoto per quanto riguarda gli eventi di questo tipo, al di là ovviamente del Tokyo Game Show 2022 già fissato da tempo.

Restiamo dunque in attesa di eventuali informazioni sulla questione: Jeff Grubb, che è poi uno di coloro che stanno parlando di un posticipo a causa della Regina Elisabetta, aveva svelato la data dell'evento di settembre, confermando quanto era stato riferito in precedenza su un Nintendo Direct a settembre, ma il tutto senza mai ricevere alcuna conferma da Nintendo.