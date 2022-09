La Regina Elisabetta II è morta: un personaggio che ha influenzato anche i videogiochi

È arrivata la conferma ufficiale: Elisabetta II, Regina del Regno Unito, è morta oggi 8 settembre 2022. La regnante aveva 96 anni quando si è spenta.

La scomparsa della Regina è motivo di lutto prima di tutto per i suoi sudditi nel Regno Unito, ma la sua morte avrà per certo un grande impatto sul mondo intero. Elisabetta II è una figura importante a livello mondiale e ha condizionato la cultura e l'arte del mondo, soprattutto quello occidentale, nel corso del suo lungo regno.

Anche il mondo dei videogiochi non ha potuto fare a meno di farsi influenzare da Elisabetta II, che è infatti apparsa in molteplici videogiochi. Alcuni esempi sono Flunky (1987), Spitting Images (1989), Yes, Prime Minister (1987) ed Henry's House (1984).

Flunky

Cercando giochi più recenti, troviamo ad esempio Her Majesty's SPIFFING nel quale la regina ritorna l'unica sovrana del Regno Unito, dopo aver sciolto il Parlamento, e porta la propria nazione nello spazio.

Her Majesty's SPIFFING

Elizabeth Alexandra Mary, meglio nota dalle nostre parti come Elisabetta II, è nata nel 1926 ed è salita al trono nel 1952 (e incoronata nel 1953), dopo la morte del padre. Il suo è stato il regno più lungo della storia britannica: nel 2015 ha battuto la trisavola Vittoria che aveva regnato per circa 63 anni e mezzo. Si tratta anche del regno più lungo in assoluto per una regina in tutte le monarchie.

Facciamo ovviamente le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che saranno colpiti dalla sua dipartita.