ID@Xbox Fall Showcase: evento di presentazione su indie e Xbox Game Pass annunciato

Microsoft ha annunciato un nuovo evento di presentazione autunnale per giochi indie e titoli Xbox Game Pass con ID@Xbox Fall Showcase, fissato per il 14 settembre 2022 alle ore 18:30 italiane, trasmesso direttamente su Twitch.

Come visto anche nelle edizioni precedenti di questo tipo di eventi, si tratta spesso di carrellate su giochi indie in buona parte già noti, ma sono possibili anche diverse sorprese e annunci, dunque si tratta comunque di una presentazione da tenere d'occhio, anche perché la durata è notevole, essendo annunciata intorno ai 90 minuti.



Oltre a novità per quanto riguarda i giochi indipendenti, l'evento dovrebbe riguardare da vicino anche la lineup delle prossime uscite su Xbox Game Pass, andando a coprire probabilmente varie novità previste per l'inizio dell'autunno nel catalogo del servizio su abbonamento di Microsoft.

Intanto, in base a quanto è possibile vedere ci saranno novità per quanto riguarda Metal: Hellsinger, You Suck at Parking e Ghostbusters: Spirits Unleashed, ma non solo. Il tutto sarà visibile sul canale Twitch Gaming e su quello specifico di Xbox. Considerando che si tratta di una presentazione di ben 90 minuti, i contenuti saranno abbondanti e ovviamente li seguiremo molto da vicino.