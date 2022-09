Minecraft giocato dentro Minecraft con Chungus 2, un computer di Redstone che viaggia a 1 Hz

Se vi piace giocare a Minecraft, allora la migliore cosa da fare è giocare a Minecraft... dentro Minecraft. Sì, è possibile, grazie a Chungus 2, un vero PC creato dentro Minecraft usando la Redstone. Potete vedere un video che lo mostra qui sopra.

Chungus 2 (Computational Humongous Unconventional Number and Graphics Unit) è una macchina creata dentro Minecraft da un team di appassionati guidati da Sammyuri. Il computer è stato creato nell'arco di molti mesi e dispone di una CPU che viaggia a 1 Hz. Dispone anche di AMOGUS (Absurdly Massive Operator of Graphics) che può vantare ben 6 KB di memoria grafica. Lo schermo è di 96 x 64 pixel.

Oltre a Minecraft, questo PC permette di giocare a Tetris, Snake, Forza 4, Conway's Game of Life e permette di renderizzare anche dei set di Mandlebrot. Precisiamo anche che nel 2012 era stata creata una versione di Minecraft all'interno di Minecraft, ma in tal caso si trattava di un gioco 2D: quello di Chungus 2 è in 3D.

Bisogna però sottolineare una cosa che tramite i video potrebbe non essere chiara: quanto mostrato nei filmati è velocizzato nell'ordine delle centinaia e migliaia di volte per far sì che sia interessante da vedere. Chungus 2 viaggia a 1 Hz ed è quindi molto lento: è incredibile per essere un computer di Redstone, ma non è nulla in confronto a un vero computer.

Se siete in cerca di altre creazioni incredibili, ecco l'intero Leggende Pokémon Arceus, con missioni, Pokémon e non solo dentro Minecraft.