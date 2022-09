Minecraft: fan hanno ricreato l'intero Legende Pokémon Arceus, con missioni, Pokémon e non solo

KleavorMC è un nuovo server di Minecraft che permette di giocare in una riproduzione di Hisui, la regione di Leggende Pokémon Arceus. Questa versione cubettosa include le missioni di trama, quelle secondarie, i pokémon da catturare, i collezionabili e non solo. Potete vedere un trailer di presentazione qui sopra.

Secondo il video, si tratta del primo server al mondo che include la storia principale di Leggende Pokémon Arceus in formato completo. I giocatori possono esplorare tale mappa usando due mod: 'Forge' e 'Pixelmon'.

In questa versione sono anche presenti i Pokémon Alpha e tante attività da svolgere. Si tratta di una creazione incredibile che ha richiesto ai modder di lavorare anche con plugin personalizzati che permettessero di inserire funzioni non previste, come ad esempio la possibilità di registrare i dati dei pokémon catturati e ricompensare il giocatore con punti a seconda di quale creatura di Leggende Pokémon Arceus viene catturata.

Per tutti i dettagli, potete fare riferimento al server indicato nella descrizione del video che trovate a inizio notizia. Parlando sempre di creazioni incredibili, un utente ha realizzato una riproduzione di Hogwarts davvero stupefacente in sei anni.