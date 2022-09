She-Hulk: fan criticano l'episodio 3 parlando di computer grafica da sequenza filmata di GTA

Che la computer grafica della serie She-Hulk non sia un granché ormai è dato per assodato un po' da tutti, ma alcuni fan non hanno davvero sopportato quella dell'episodio 3, che hanno paragonato alle sequenze d'intermezzo della serie GTA. Anzi, hanno definito una scena in particolare "peggiore di una sequenza animata di GTA."

Attenzione, perché da qui in avanti daremo alcune anticipazioni sul terzo episodio di She-Hulk. Se non volete averne, non continuate a leggere.

Un'immagine di She-Hulk

La scena in questione è quello in cui She-Hulk entra nell'ufficio di Nikki Ramos e si siede per parlarle. Va detto che, per quanto la resa sia innegabilmente pessima (lo stacco tra il personaggio e il fondale è evidente e fastidioso), non è certo questa la sola scena a essere stata criticata per lo stesso motivo.

Da sottolineare che il problema non è di budget, visto che ogni episodio è costato tra i 20 e i 25 milioni di dollari, ma di sovraccarico di lavoro degli artisti degli effetti speciali, che non hanno delle scadenze spesso folli e sono costretti ad affidare parte del lavoro a terze parti, meno controllate, per riuscire a consegnare per tempo, come emerso da alcune rimostranze degli addetti ai lavori. Il risultato, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti e a pagarne sono gli spettatori e le serie televisive stesse, che finiscono per rendere molto meno di quanto potrebbero.