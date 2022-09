SSD per PS5: come scegliere i migliori

In questo articolo vi ricorderemo quali sono questi requisiti tecnici, per capire come scegliere l'SSD giusto per la console, e successivamente vi aiuteremo a configurarlo correttamente. Seguiteci quindi nella nostra guida alla scelta del migliore SSD per PS5 .

I dispositivi SSD M.2 sono drive a stato solido ad alta velocità che gli utenti di PS5 possono installare per aumentare la capacità di archiviazione della console . La funzione, per cui la console era stata progettata fin dall'inizio, è stata attivata tramite un aggiornamento software solo a settembre 2021. Va però tenuto presente che non tutti gli SSD sono adatti allo scopo: PlayStation 5 infatti, richiede determinate specifiche nell'interfaccia di collegamento, ma anche nel capacità, nelle dimensioni e nel sistema di dissipazione.

Come scegliere l'SSD M.2 per PS5

PS5 pronta ad accogliere un nuovo SSD M.2

Partiamo dalle specifiche tecniche, ovvero quei requisiti richiesti da PS5 per gli SSD M.2 di terze parti. Innanzitutto serve un disco a stato solido con interfaccia PCIe Gen4 x4 NVMe (non si possono utilizzare SSD SATA), con una capacità compresa tra i 250 GB e i 4 TB. Ma non è tutto, perché l'SSD M.2 montato su PS5 richiede un sistema di dissipazione del calore come un heatsink. Potete collegarne uno all'SSD M.2 voi stessi, sia in formato singolo sia doppio: si trovano su Amazon intorno ai 10 euro, ma fate attenzioni ai requisiti relativi alle dimensioni di cui parleremo tra poco. È sempre possibile montare SSD privi di dissipatore, ma è possibile andare incontro a un peggioramento delle prestazioni in situazioni di uso intenso o quando la temperatura dell'ambiente è particolarmente elevata. Ci sono poi alcuni dischi, come l'MSI Spatium M480 Play, che escono dalla fabbrica già dotati di tali sistemi di dissipazione. Se volete un'indicazione più precisa di quali altri SSD sul mercato sono compatibili con la console Sony vi consigliamo comunque di fare riferimento al nostro articolo dedicato ai migliori SSD M.2 per PS5 da comprare. La velocità di lettura sequenziale dovrà essere di almeno 5.500MB/s e, come dicevamo poco sopra, le dimensioni non solo contano, ma sono proprio fondamentali: nel socket 3 (Key M) possiamo inserire SSD M.2 con fattori di forma 2230, 2242, 2260, 2280 e 22110. La larghezza del modulo (il lato corto dell'SSD) può essere di massimo 22 millimetri (la struttura totale con heatsink deve essere inferiore a 25 millimetri), mentre le lunghezze supportate sono 30, 42, 60, 80 o 110 millimetri, con un piccolo margine di tolleranza limitato dalla presenza dei fori per la vite di fissaggio.

Le dimensioni totali incluso il dissipatore devono quindi essere inferiori a 110 x 25 x 11,25 millimetri (dove 11.25 mm è l'altezza massima dell'SSD incluso il dissipatore: fino a 8 mm sopra la scheda; fino a 2,45 mm sotto la scheda). Se comprate un dissipatore a parte assicuratevi quindi che non abbia un ingombro superiore ai 25 mm in larghezza e agli 8 mm in altezza.