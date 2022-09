Twitch ha revocato il ban della streamer che ha fatto sesso in live dopo soli sette giorni

Il caso kimmikka è di nuovo al centro delle polemiche, dopo la revoca del ban da parte di Twitch, appena sette giorni dopo che ha fatto sesso in live. Il suo account è stato ripristinato e la nostra può tornare in diretta per tutti i suoi seguaci e non.

kimmikka in azione

Naturalmente il problema sottolineato da molti è la leggerezza del provvedimento, lì dove la moderazione di Twitch si è dimostrata molto più dura per casi considerati meno gravi.

Come già riportato, i fatti risalgono al 24 agosto 2022, quando kimmikka si è messa a fare sesso mentre rispondeva in chat ai suoi spettatori. La clip del fatto è finita nel subreddit Livestreamfails, quindi all'attenzione di Twitch, che l'ha bandita dalla piattaforma per sette giorni, come svelato da kimmikka al giornalista Jake Lucky.

Molti pensavano che fosse uno scherzo, ma il ban è stato effettivamente ritirato dopo il periodo indicato dalla ragazza.

Naturalmente alcuni streamer bannati a tempo indeterminato, così come molti loro fan, non l'hanno presa per niente bene. Va detto che nel video non si vedono parti intime, ma allo stesso modo secondo alcuni il suo è stato un gesto troppo grave da potersi risolvere con soli sette giorni di ban.

Comunque sia dal 4 settembre kimmikka è tornata online e ha visto più che raddoppiare il numero dei suoi seguaci, passati da 231 a 546.