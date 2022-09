Returnal: versione PC vista durante una presentazione della GDC da Alex Battaglia di Digital Foundry

Guardando una presentazione dedicata a Returnal dalla GDC 2022, Alexander Battaglia di Digital Foundry ha notato un dettaglio interessante: una nuova conferma della versione PC del gioco, visibile nell'immagine allegata al suo tweet, dove possiamo vedere che il materiale della dimostrazione stava girando proprio su questa piattaforma. In particolare, l'evento era dedicato agli effetti speciali e a quelli particellari, di cui hanno parlato Risto Jankkila e Sharman Jagadeesa di Housemarque.

Come potete vedere, si tratta di una presentazione tecnica, sicuramente interessante per chi ama la computer grafica e conoscere come vengono sviluppati effettivamente i videogiochi.

Di Returnal su PC si parla ormai da mesi, con anche fughe di notizie provenienti da Steam. Inoltre è uno dei giochi emersi dall'accuratissimo leak del database di NVidia GeForce Now e varie voci lo hanno più volte dato per sicuro. Per adesso però non è stato ancora annunciato, anche perché Sony nel 2022 ha altri due titoli PC in via di lancio: The Last of Us Parte 1 (ancora non confermato) e UNCHARTED: Raccolta L'eredità dei ladri (non confermato) e Marvel's Spider-Man: Miles Morales (confermato), quindi immaginiamo che non voglia sovrapporne un terzo.

Quindi, almeno per ora, Returnal rimane un titolo esclusivo per PS5, in attesa di saperne di più dell'ipotetico port per PC.