The Division Heartland: la pagina ufficiale è finita online svelando dettagli sulle modalità

La pagina ufficiale di The Division Heartland del sito di Ubisoft è stata messa brevemente online dalla compagnia francese. Attualmente la pagina non è più raggiungibile, ma le informazioni lì riportate sono state rapidamente condivise online, indicando novità sulle modalità di gioco.

La pagina di The Division Heartland indicava che lo sparatutto multigiocatore sarà ambientato in una piccola città rurale del centro degli Stati Uniti d'America. Il gioco proporrà sei agenti con tre classi: ognuna avrà le proprie abilità e i propri vantaggi.

The Division Heartland includerà una modalità PvPvE nota come Storm, con 45 giocatori che cercano di sopravvivere a un virus dovranno scontrarsi contro due gruppi di NPC, i Vulture e i Rogue. La modalità PvE, nota come Excursion, permetterà di completare missioni, raccogliere equipaggiamenti e svolgere varie attività.

Tom Clancy's The Division: Heartland

Ricordiamo che Ubisoft terrà un evento il 10 settembre: Ubisoft Forward. The Division Heartland potrebbe essere uno dei giochi al centro della presentazione, ma in un comunicato ufficiale la compagnia non ha indicato il gioco mobile tra quelli presenti all'evento.

Diteci, cosa ne pensate di The Division Heartland?