Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: Amazon sta combattendo contro le recensioni negative

Amazon sta sperimentando un nuovo modo per combattere i bombardamenti di recensioni negative, così da preservare Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la sua nuova serie ambientata nel mondo di Tolkien. Come riportato da Variety, il colosso USA sta adoperando lo stesso sistema già usato per A League of Their Own, rinviando tutte le recensioni degli utenti di 72 ore.

Il principio seguito è semplice: i troll amano essere tra i primi a gettare fango su di un'opera, quindi frenarli equivale a spegnerli. Inoltre,l Amazon intende revisionare tutte le recensioni per determinare quali sono quelle genuine distinguendole da quelle false create da bot, troll e altre specie di provocatori digitali. Per A League of Their Own il sistema pare aver funzionato, visto che la serie ha un giudizio di 4,3 stelle su Prime Video, con l'80% delle recensioni che hanno assegnato una valutazione di 5 stelle e solo il 14% di 1 stella.

Va detto che A League of Their Own ha un punteggio utenti di 85% su Rotten Tomatoes, quindi la serie è stata valutata positivamente anche dove le recensioni non sono state limitate. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha invece una media di 39% sullo stesso sito, quindi la base di partenza è molto più critica.

Per il resto vi ricordiamo che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha stabilito il record di visualizzazioni per Amazon Prime Video. Se vi interessa saperne di più, potete leggere la nostra recensione dei primi due episodi.