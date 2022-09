Unreal Engine 5 clonato usando l'Unreal Engine 5 e messo in vendita su Steam come Worldmaker

Gli sconosciuti Crafty Development Team hanno lanciato su Steam un nuovo motore grafico, chiamato WorldMaker, che non è nient'altro che un clone dell'Unreal Engine 5 realizzato usando l'Unreal Engine 5, con risorse prese dal Marketplace dell'Unreal Engine.

Non solo l'interfaccia è identica e le funzioni sono le stesse (del resto è un clone), ma il team di sviluppo sta facendo credere agli acquirenti, leggasi gente su Reddit, di poter cedere tutti i diritti di sfruttamento delle risorse prese dal Marketplace , anche per realizzare prodotti commerciali e per live stream.

WorldMaker su Steam

L'operazione è talmente sfacciata che si fatica a credere che sia frutto di chissà quale mente criminale, anche perché immaginiamo che Epic Games impiegherà pochissimo tempo a bloccarlo.

Rimane da capire quali controlli abbia fatto Steam prima di consentire la pubblicazione in accesso anticipato di WorldMaker e perché non lo abbia bloccato prima di farlo arrivare sullo store, dati i presupposti e la sfacciataggine dell'intera operazione.