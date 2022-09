Edge: voti stroncano Saints Row, Soul Hackers 2 e Cult of the Lamb

La rivista Edge è stata particolarmente impietosa con i voti dati ad alcuni di quelli che vengono considerati i giochi del momento. In particolare, nel numero 376 sono stati stroncati Saints Row, che si è portato a casa un sonoro 4, Soul Hackers 2, bocciato con un 5 e Cult of the Lamb, che si è fermato a 6 nonostante il consenso delle masse.

Ecco l'elenco delle recensioni pubblicate sul numero 376 di Edge:

Il nuovo numero di Edge

Come potete vedere, mancano delle eccellenze da 9 e 10, ma ci sono diversi 8: Cursed to Golf, Hindsight e Two Point Campus, che possiamo considerare i giochi migliori del mese. Naturalmente fanno più rumore le stroncature che se nel caso di Saints Row confermano le critiche generali mosse al gioco, per Soul Hackers 2 e Cult of the Lamb esprimono un punto di vista sicuramente originale sui titoli, che in media hanno ricevuto giudizi molto più positivi.

Edge è una delle più prestigiose riviste di videogiochi ancora in circolazione, con una tradizione di lunga data. Pubblicata nel Regno Unito, è riuscita a costruirsi un'ottima reputazione in tutto il mondo per gli articoli e le recensioni.