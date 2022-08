Un nuovo Nintendo Direct si terrà a settembre, secondo un insider

Si torna a parlare di un nuovo Nintendo Direct, che secondo un insider dovrebbe tenersi a settembre 2022, ovvero il mese che sta per iniziare, anche se l'informazione al momento è solo una vaga voce di corridoio assolutamente non confermata.

L'idea è stata lanciata da Nate the Hate, presunto insider la cui affidabilità non è proprio cristallina, visto che a fronte di alcune previsioni esatte è stato protagonista anche di alcuni sfondoni, dunque il tutto va preso come una semplice voce di corridoio assolutamente non confermata.



In ogni caso, secondo il personaggio in questione il nuovo Nintendo Direct dovrebbe avere luogo a settembre 2022, collegandosi peraltro a quanto aveva riferito in precedenza anche Jeff Grubb, che aveva parlato della possibilità di una nuova presentazione ufficiale da parte di Nintendo. In tal caso erano stati fatti anche alcuni nomi di giochi, ma anche qui le cose vanno prese molto con le pinze.

Secondo Grubb, il prossimo Nintendo Direct dovrebbe contenere informazioni e materiali su Metroid Prime Remastered e le nuove versioni Nintendo Switch di The Legend of Zelda: The Wind Waker e The Legend of Zelda: Twilight Princess tra le maggiori sorprese, ma ci sarebbero anche altre novità previste.