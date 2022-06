Metroid Prime Remastered arriverà quest'anno per Jeff Grubb: i dettagli sulla qualità e sulla data

Durante una diretta di GiantBomb, di cui potete ascoltare un estratto qui sopra, il noto giornalista e leaker Jeff Grubb ha svelato un nuovo leak: Metroid Prime Remaster è in arrivo entro fine 2022, probabilmente a novembre per combaciare con il 20° anniversario di Metroid Prime.

Precisamente, Grubb afferma: "Posso affermare che mi è stato detto che certamente Metroid Prime remastered sarà uno dei giochi di fine 2022" di Nintendo. In passato, spiega Grubb, gli era stato detto che il gioco era in sviluppo, ma ora ha ricevuto informazioni certe sull'uscita. Secondo il giornalista, l'unica cosa che a Nintendo rimane da fare è annunciare ufficialmente la data di uscita.

In una seconda clip, che trovate qui sotto, Grubb aggiunge che i tre capitoli di Prime saranno pubblicati separatamente e che il primo Metroid Prime riceverà un trattamento di favore rispetto ai successivi. Il primo gioco sarà migliorato a livello grafico, mentre il secondo e il terzo subiranno un aggiornamento dei comandi, ma non avranno una grafica nettamente migliorata. Come sempre, vi ricordiamo che parliamo di rumor, non di informazioni ufficiali. Grubb è un leaker noto e tendenzialmente le sue informazioni sono corrette, ma ovviamente dovremo attendere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Nintendo.

Vi ricordiamo infine che è anche in sviluppo Metroid Prime 4.