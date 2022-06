Elden Ring: un nuovo trailer live action con protagonista Israel Adesanya

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer live action di Elden Ring, con protagonista Israel Adesanya, artista marziale e campione della UFC, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Intitolato "Sharper than their swords" (più affilati delle loro lame), nel trailer Adesanya fa una specie di discorso motivazionale, spiegando che la forza è nulla senza il controllo e che non bisogna perdere fede quando si cade, ma rialzarsi, un concetto che sicuramente non risulterà estraneo ai giocatori di Elden Ring e dei souls-like in generale.

"Siate più affilati della propria spada e colpire in modo più duro del proprio martello", recita il lottatore. "Che la morte non vi fermi mai".

Il filmato segue il trailer live action con Ming-Na Wen, attrice che ha recitato in Agents of S.H.I.E.L.D.S e The Book of Boba Fett, pubblicato a ridosso del debutto di Elden Ring nei negozi di tutto il mondo.

Che ne pensate di questo nuovo trailer live-action di Elden Ring? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.