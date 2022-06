The Day Before: sviluppatori cercano collaboratori che lavorino gratis

Fntastic, lo studio di sviluppo dell'attesissimo MMO a base di zombi The Day Before, ha pubblicato un annuncio lavorativo sul suo sito ufficiale in cui cerca collaboratori che lavorino gratis.

L'annuncio spiega che la compagnia ha sia personale a pagamento, sia dei volontari che non vengono pagati. Quindi è possibile proporsi per lavorare gratuitamente al lancio del gioco. In realtà l'azienda considera tutti i suoi dipendenti dei volontari. Quelli a tempo pieno vengono effettivamente pagati, mentre quelli part-time no, ma vengono retribuiti con "ricompense cool", con "certificati di partecipazione" e con codici gratuiti.

I volontari non pagati possono svolgere diverse attività, come tradurre il gioco o moderare la comunità. Volendo possono anche sviluppare il gioco aiutando con nuovo feature speciali.

Naturalmente l'annuncio è stato accolto da molte critiche, prima fra tutte quella di voler sfruttare il lavoro degli altri, mettendo sullo stesso piano diverse competenze e sminuendo il valore di alcune professionalità, come quella dei traduttori.