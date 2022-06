Avatar Reckoning: il nuovo trailer per lo sparatutto RPG mostra personaggi, azione e mecha

Archosaur Games - sviluppatore - e Tencent - editore - hanno presentato tramite IGN USA un nuovo trailer per il gioco MMORPG/sparatutto Avatar: Reckoning, nel quale possiamo vedere i personaggi, le creature, i mecha e un po' d'azione di gioco.

Avatar Reckoning metterà il giocatore nei panni di un Na'vi che deve proteggere la propria casa dalle forse della RDA, che ha invaso Pandora per ottenere risorse naturali. Il gioco è previsto per il 2023 su iOS e Android.

Sarà possibile giocare ad Avatar Reckoning in solitaria o in multigiocatore. Ci saranno una serie di missioni con una componente narrativa. Si potrà giocare in coop, oppure in scontri PvP. Le ricompense saranno oggetti per potenziare il proprio personaggio.

Avatar Reckoning è in sviluppo con Unreal Engine 4 e mira a proporre una grafica all'avanguardia per il mondo mobile. Il trailer mostra sequenze d'azione ad alto ritmo e una qualità visiva notevole considerando che è un gioco per iOS e Android.

Questo è il primo trailer pubblicato dall'editore. Inizialmente la data di uscita era prevista per il 2022, ma con questo filmato è stato confermato che ora Tencent "mira a pubblicare" il gioco nel 2023. Vista la mancanza di un mese di uscita e la scelta dei termini, probabilmente anche il 2023 non è poi così assicurato.

Ricordiamo anche che è in sviluppo Avatar Frontiers of Pandora presso Ubisoft.