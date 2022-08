Nintendo Direct: data dell'evento di settembre indicata da Jeff Grubb tramite un leak

Secondo le voci un nuovo Nintendo Direct è in arrivo a settembre. Considerando che negli ultimi anni vi è sempre stato, non si tratta di una speculazione alquanto sorprendente. Ciò che dovremmo realmente scoprire è la data di questo evento e, ora, Jeff Grubb ci ha indicato quale potrebbe essere.

Grubb afferma che il prossimo Nintendo Direct sarà nella settimana del 12 settembre. A sui dire, è credibile che il 13 o il 14 siano i giorni "preferiti" dalla compagnia di Kyoto. Anche se settembre è un mese classico per un Direct, la data è sempre differente, quindi si tratta di un dettaglio "rilevante".

Inoltre, se così fosse, significherebbe che nel giro di pochi giorni avremmo tra le mani moltissimi eventi. Ricordiamo infatti che sono stati confermati il Disney & Marvel Games Showcase (9 settembre) e l'Ubisoft Forward (10 settembre). Inoltre, si punta il dito verso un PlayStation Showcase per l'8 settembre. Con un evento il 13/14 settembre, avremmo ben quattro show di alto livello in meno di sette gironi.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di rumor, non di informazioni ufficiali. Potrebbero essere scorrette oppure Nintendo potrebbe cambiare dietro le quinte la data dell'evento (per moltissimi motivi, organizzativi o legati ad accordi con partner di terze parti).

Per ora questo è quanto sappiamo. Secondo Grubb, tra i giochi che saranno annunciati ci saranno anche due Zelda.