PlayStation Showcase 2022 di settembre al centro di nuovi voci dal Discord di The Snitch

Il PlayStation Showcase 2022 non è ancora stato annunciato, ma sono in molti che non vedono l'ora che l'evento abbia luogo per scoprire le ultime novità per PlayStation 4, PlayStation 5 e PS VR2. Ora, lo show è di nuovo al centro delle voci di corridoio tramite il server Discord di The Snitch, noto leaker molto attivo su Twitter.

Come potete vedere nell'immagine poco sotto, condivisa tramite Twitter da un utente, tramite il canale Discord di The Snitch è stato creato un evento per seguire il PlayStation Showcase 2022 in data 8 settembre.

Si tratta della data più volte stata al centro dei leak e dei rumor degli ultimi tempi, ma in questo caso abbiamo anche un orario (20:00 ora italiana) e una previsione sui contenuti che saranno mostrati: ovvero novità dai PlayStation Studios, giochi dalle terze parti e tante informazioni su PS VR2, compresi giochi, data di uscita e prezzo.

L'evento del discord di The Snitch per il PlayStation Showcase 2022

Quanto indicato non sembra provenire direttamente da The Snitch, quanto più da un suo moderatore. Non è quindi chiaro se le informazioni riportate siano speculazioni o si basino su quanto The Snitch stesso conosce.

In ogni caso, non è affatto impossibile che, nel caso nel quale il PlayStation Showcase abbia effettivamente luogo a breve, i contenuti mostrano siano proprio quelli indicati sul server di The Snitch. Pare ad esempio che il team di Firewall Zero Hour (gioco PS VR) abbia rimandato un annuncio per ragioni esterne al team: il loro nuovo progetto potrebbe essere uno dei giochi PS VR2 dello Showcase.

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali: se vi è qualcosa di vero (e soprattutto se Sony non deciderà di rimandare lo show), un annuncio dovrebbe arrivare a stretto giro.