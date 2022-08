The Last of Us Parte I: video gameplay da 7 minuti senza tagli mostra la sezione della scuola

Naughty Dog ha condiviso un nuovo video gameplay dedicato a The Last of Us Parte I, in arrivo il 2 settembre su PS5. Il filmato dura 7 minuti e non include alcun taglio, permettendoci così di vedere il gioco in azione in modo chiaro.

Precisamente, il video gameplay di The Last of Us Parte I ci mostra una delle sezioni della città di Bill, ovvero la scuola. Joel, Ellie e Bill sono arrivati in quest'area in cerca di una batteria d'auto per permettere ai nostri protagonisti di ripartire. Il piano di Bill è di ottenere una batteria da un veicolo militare presente vicino alla scuola.

Nel video gameplay vediamo Joel, il personaggio controllato dal giocatore in questa sezione di The Last of Us Parte I, che si muove nel cortile della scuola. La furtività ha vita breve e il nostro trio deve eliminare gli infetti per poter posizionare una scala sul retro di uno scuolabus e superare una recinzione. Successivamente, i protagonisti entrano nella scuola, immersa nel buio e devono affrontare alcuni Clicker, nemici ciechi ma dall'ottimo udito che possono eliminare Joel in un colpo.

In conclusione, il video gameplay di The Last of Us Parte I ci propone la boss fight contro un Bloater, uno degli stadi avanzati dell'infezione che ha reso gli umani delle creature simil-zombie. In termini di gameplay, la versione PS5 è fedele all'originale: dove invece il gioco vede vari passi in avanti è il lato tecnico (dopotutto è un remake, non una remaster), anche se per molti giocatori la remaster era più che sufficiente per godersi su PS4 e PS5 il primo The Last of Us.