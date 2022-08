The Last of Us Parte 1, nuovo video spiega perché è un remake e non una remaster

The Last of Us Parte 1 è un remake e non una remaster: il nuovo video diario realizzato da Naughty Dog spiega la questione elencando tutte le differenze con l'originale e la quantità di elementi ridisegnati da zero.

Contestualmente al post sul PlayStation Blog con tutte le modifiche a combattimento, animazioni, audio e grafica di The Last of Us Parte 1, ecco dunque una testimonianza filmata, con gli sviluppatori che illustrano quanto il remake sia diverso dall'originale.

"Una remaster è semplicemente un lavoro tecnico, mentre questo remake è stato ricostruito dalle fondamenta", ha detto il game director Matthew Gallant. "A prescindere da ciò che abbiamo creato, il remake non va confrontato con l'originale, bensì con i ricordi legati a esso", gli ha fatto eco il lead cinematic animator Eric Baldwin.

"Era chiaro che questo progetto avrebbe richiesto un approccio sostanzialmente più profondo rispetto a una semplice remaster", ha dichiarato invece il lead programmer John Bellomy. "Volevamo davvero ricreare il gioco con le nuove tecnologie piuttosto che dargli una lucidata.