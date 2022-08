God of War Ragnarok: indovinello da Santa Monica Studio, ma non nasconde quello che pensate

Santa Monica Studio ha pubblicato un interessante indovinello di Mimir, personaggio di God of War e God of War Ragnarok. Qualsiasi cosa nasconda, però, non si tratta di un nuovo trailer o di gameplay.

Come potete vedere poco sotto, tramite Twitter gli autori di God of War Ragnarok scrivono: "Il Community Team ha lavorato su un piccolo progetto per tutti voi! Prima di mostrarvelo, però, Mimir ci ha dato un indovinello per vedere se qualcuno riesce a indovinare di cosa si tratti. Buona fortuna! [Prima che vi eccitiate troppo, non si tratta di un trailer, di un gameplay o via dicendo; per favore comportatevi bene!]"

L'indovinello, che probabilmente ha più senso in inglese, si traduce come segue: "Forse vago, una nozione incompleta. Anche se potrebbe esserci, non noti movimento. Una mezza dozzina di personaggi non osservati. Una semplice percezione che può essere servita. Le differenze non sono sempre comprese. Forse non siamo scesi a compromessi quanto avremmo dovuto. La mancanza di armonia sboccia dalle dispute più importanti. Come un albero che sopravvive con radici spezzate. Una connessione, un loop, tutto in un luogo. Gli indizi sono qui, mantieni il ritmo. Unendosi a So Many Souls [ndr, è in maiuscolo nell'originale], non spezzata, una catena. Se lo scopri alla svelta, un ruolo otterrai".

Non abbiamo idea di cosa si tratti, ma pare essere una qualche attività social o, come sostengono alcuni utenti su Twitter, l'annuncio dedicato a Discord, forse un server dedicato a Santa Monica Studio.

Voi avete qualche idea?