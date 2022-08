Marvel's Midnight Suns, nuovo trailer dedicato al Cacciatore... o alla Cacciatrice

Marvel's Midnight Suns ci metterà al comando del Cacciatore o della Cacciatrice, a seconda dell'aspetto e delle caratteristiche che doneremo al nostro personaggio, come rivela il nuovo trailer del gioco.

Progenie di Lilith, l'entità malvagia che viene risvegliata all'inizio dell'avventura e che avremo il compito di fermare, il Cacciatore possiede straordinarie abilità di evocazione che gli consentono non soltanto di creare armi al volo, ma anche di richiamare potenti bestie.

Il gioco più grande mai creato da Firaxis, Marvel's Midnight Suns ci permetterà di miscelare le abilità di questo abile personaggio con quelle dei classici eroi Marvel: da Iron Man a Spider-Man, da Captain America a Doctor Strange.

Il tutto nell'ambito di un impianto strategico solidissimo e sfaccettato, come da tradizione per gli autori dell'acclamato XCOM, che non mancheranno in quest'occasione di superarsi per consegnarci un'esperienza davvero sensazionale.

Rinviato all'inizio del 2023, Marvel's Midnight Suns potrebbe non approdare sulle piattaforme di precedente generazione, sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale la riguardo.