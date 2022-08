Classifica UK di fine agosto 2022: Saints Row batte anche Horizon Forbidden West

Tramite i dati di GfK, abbiamo modo di vedere la classifica UK per la fine di agosto 2022. Tra i più venduti troviamo il recente Saints Row che è riuscito a spodestare anche Horizon Forbidden West dopo settimane di dominio. La Top 10 è la seguente:

Saints Row Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Leggende Pokémon: Arceus Minecraft (Switch) Gran Turismo 7 Grand Theft Auto V LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Come potete vedere, buona parte della classifica (che si basa sulle vendite fisiche) include come sempre giochi Nintendo Switch, come Nintendo Switch Sports, Mario Kart e Animal Crossing. Non mancano poi titoli sempre verdi come GTA 5 e Minecraft. Anche le due esclusive PlayStation Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 continuano a mantenere una posizione grazie all'arrivo di nuove scorte di PS5.

Saints Row

Il vero vincitore è però Saints Row che ha venduto cinque volte Agents of Mayhem, sempre di Volition, al lancio. Il gioco riesce a ottenere una prima posizione in un mercato grande come quello del Regno Unito anche dopo molte recensioni non esaltanti (anche se non insufficienti, chiaro). Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo, dove vi spieghiamo che è un gioco divertente ma con molti difetti.